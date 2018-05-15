استدعى وزير الخارجية الإرلندي، سيمون كوفيني، السفير الإسرائيلي في دبلن، زئيف بوكار، للتعبير عن الاستياء والسخط لسقوط قتلى وجرحى فلسطينيين خلال احتجاجات غزة يوم الاثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإرلندية، أن الوزير أبلغ السفير الإسرائيلي، صباح اليوم أن بلاده تطالب بتحقيق دولي مستقل في مقتل المتظاهرين الفلسطينيين، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويوم أمس، استدعت جمهورية جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور على خلفية أعمال العنف على حدود قطاع غزة، التي قتل فيها عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات بجروح.

وزير الخارجية البلجيكي، ديديه ريندرزبلجيكا: مقتل عشرات الفلسطينيين استفزاز من "حماس"

وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إن "حكومة جنوب إفريقيا تدين بأشد العبارات العمل العدواني الأخير الذي قام به الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة".

واعتبرت الوزارة، أن أعمال إسرائيل تشكل عائقا أمام الحل الدائم للنزاع في الشرق الأوسط.

كذلك استدعت تركيا سفيريها لدى تل أبيب وواشنطن للتشاور وأعلنت الحداد 3 أيام على ضحايا العنف على الحدود بين غزة وإسرائيل. وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن الخارجية التركية ستدعو إلى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.