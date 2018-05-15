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رقم الخبر: 219919 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 15:27 الاقسام: منوعات  
الأصل التاريخي لـ الكنافة.. دُرّة الحلوى الرمضانية!

الأصل التاريخي لـ الكنافة.. دُرّة الحلوى الرمضانية!

يتميز شهر رمضان المبارك بصنع العديد من أصناف الحلوى، ولكن لا شك أن الكنافة هي أشهر أنواع الحلوى وأفضلها، وتعتبر دُرّة الحلوى الرمضانية، لما لها من مذاق لذيذ ومميز وارتباط بهذه الأيام المحببة لدى الوطن العربي قاطبة.

وبحسب صحيفة (الأهرام) المصرية، يعود تاريخ الكنافة إلى عصور قديمة، فبعض المؤرخين يرجعه إلى عصر معاوية بن أبي سفيان، حيث قيل إن أهل الشام صنعوها خصيصاً له كطعام للسحور، حيث كان يشعر بالجوع الشديد في نهار رمضان، وكانت لتسد جوعه، وقد انتشرت بعد (معاوية) انتشاراً واسعاً، حيث عرفت الكنافة لوقت طويل بإسم (كنافة معاوية).

ويذهب عدد من المؤرخين إلى أن أصل الكنافة كانت في مصر على يد الفاطميين في القاهرة، وقد صنعت للخليفة المعز لدين الله الفاطمي، عندما دخل القاهرة في رمضان فإستقبله الناس بها، ومن مصر انتشرت إلى بقية الوطن العربي.

وللكنافة أنواع عدة أشهرها الكنافة النابلسية، والكنافة الناعمة، والكنافة الخشنة، والكنافة المحيّرة، والكنافة المبرومة، وتكون الشعيرية المستعملة في تحضيرها طويلة ومبرومة الشكل.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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