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رقم الخبر: 219916 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 15:20 الاقسام: منوعات  
12 ألف شخص يتمنون حضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ

12 ألف شخص يتمنون حضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ

دعت عائلة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ الجمهور لحضور مراسم تأبينه حيث سيكونون على موعد مع المستقبل وهو أحد الأمور التي أثارت فضوله خلال حياته الفريدة. وحسب موقع DW فقد تقدم الآلاف للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ.

وأضاف الموقع أن أكثر من 12 ألف شخص من 50 دولة تقدموا للفوز ببطاقة من بين 1000 بطاقة مخصصة للجمهور لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ. وتوفي هوكينج، أشهر عالم في العالم، في مارس/آذار عن 76 عاماً. وشملت أبحاث هوكينغ موضوعات عديدة بدءاً من أصل الكون وحتى احتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء. ودعت العائلة الجمهور لتقديم طلبات للحصول على تذاكر لحضور مراسم التأبين التي ستقام يوم 15 يونيو/حزيران في كنيسة وستمنستر يآبي حيث سيدفن رفاته بجوار العالمين إسحاق نيوتن وتشارلز داروين. وترقد في وستمنستر آبي رفات نحو 17 ملكاً وعدد من أعظم الشخصيات في تاريخ بريطانيا. ودفن نيوتن الذي صاغ قانون الجاذبية ووضع أسس الرياضيات الحديثة في وستمنستر آبي عام 1727. كما دفن داروين، التي كانت نظريته في النشوء والارتقاء أحد أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ، قريباً من نيوتن عام 1882.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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