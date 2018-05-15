أيام قليلة على شهر رمضان الكريم، الذي يشتهر بالعصائر والمشروبات المميزة ومنها قمر الدين، وهو أحد العصائر والمشروبات الرمضانية المرطبة وحلوة المذاق التي يحبها الكثيرون، في هذا التقرير نتعرف على فوائد قمر الدين لصحتك.

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية والسمنة والنحافة، أن قمر الدين يصنع من المشمش المجفف ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم منها: الفيتامينات، البوتاسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، الحديد، الألياف ومضادات الأكسدة.

وأوضحت أن قمر الدين له فوائد عديدة منها أنه يعوض الجسم عن الفيتامينات والمعادن الأساسية لذا فهو مفيد أثناء الصيام، حيث أنه يضبط سكر الدم بشكل سريع وسهل الامتصاص مقارنة بغيره من الأطعمة.

وأشارت إلى أن قمر الدين يقوي الأعصاب ويفتح الشهية ويقي الجسم من التعب والإرهاق وكذلك فهو مغذ ويفيد الأشخاص المصابين بالأنيميا.

وأوضحت أن قمر الدين يقوي المناعة ويحتوي على مادة الكاروتين وهي أحد مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات، كما أن قمر الدين يعالج الاضطرابات الهضمية مثل: الإسهال والإمساك وسوء الهضم.

وتابعت أن قمر الدين يساعد في علاج الشعور بالعطش والجفاف، وهو مصدر للكالسيوم لذا يقلل من الإصابة بهشاشة العظام، كماأنه يعزز صحة القلب والشرايين، وينظم ضغط الدم ويكافح الشيخوخة.

وأكدت الدكتورة جيهان أنه بالرغم من هذه الفوائد إلا إنه يجب الاعتدال في شرب عصير قمر الدين وعدم الإسراف، لأنه قد يؤدي لزيادة الوزن، ارتفاع مستوى السكر في الدم.