ووجدت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 50 ألف من الحوامل، أن النساء يستهلكن أكثر من 200 ملغ يوميا من الكافيين أكثر عرضة لإنجاب أطفال يزيد وزنهن في مرحلة ما قبل المدرسة وفي عمر المدرسة.

وتتبعت الدراسة، التي أجراها باحثون في أكاديمية سالغرينسكا في السويد بالتعاون مع المعهد النرويجي للصحة العامة، وزن الأطفال حتى سن الثامنة.

ونصحت فيرينا سينغبيل، أستاذة مساعدة في التوليد وأمراض النساء في أكاديمية سالغرينسكا، الحوامل بالتقليل من شرب الكافيين، أو الامتناع عنها بالكامل أثناء الحمل.

وأجريت الدراسة على مجموعتين من الأطفال، الأولى كانت تتناول أمهاتهم مشروبات تحتوي على الكافيين، والثانية كانت أمهاتهم لا تستهلك مشروبات الكافيين.

ووجد الباحثون أن المجموعة الأولى من الأطفال، عندما كانت أعمارهم 5 أعوام، كان عدد الذين يعانون من بينهم زيادة في الوزن أو السمنة أكبر بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع المجموعة الثانية.

وينصح الأطباء الحوامل بالحد من استهلاك الكافيين اليومي إلى ما دون 200 ملغ، وهو ما يعادل 3 أكواب من الشاي أو فنجانين من القهوة. ويمكن أن توجد مستويات عالية من الكافيين في المشروبات الغازية والشوكولاتة.

وخلال فترة الحمل، تطول مدة التخلص من تأثير الكافيين، ويتغلغل بسرعة في جميع الأغشية البيولوجية للجنين، بما في ذلك الدم والمشيمة، مما يؤدي إلى تعرض الجنين للخطر.