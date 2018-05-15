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رقم الخبر: 219910 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 15:06 الاقسام: منوعات  
فاز بالجائزة الكبرى في اليانصيب مرتين في أسبوع واحد

فاز بالجائزة الكبرى في اليانصيب مرتين في أسبوع واحد

بالكاد انتهى أسترالي من الاحتفال بفوزه في اليانصيب حتّى احتفل مجدداً بعدما فاز مرة ثانية بالجائزة الكبرى في خــلال أقلّ من أسبوع.

وكان الرجل الأربعيني الذي لم يكشف عن هويته قد ربح يوم الاثنين في السادس من أيار/مايو مليونا و20 ألفاً و487 دولاراً أسترالياً. وهو حصد السبت مليوناً و457 ألفاً و834 دولاراً إضافيا.ً

وصرّح الفائز الذي يعيش في منطقة بوندي الساحلية لهيئة اليانصيب في ولاية نيو ساوث ويلز «ان اس دبليو لوتريز»: «أكاد لا أصدّق ما حدث»، مشيراً إلى أن «احتمال الفوز مرتين بهذه الجائزة معدوم على الأرجح. وليتني أستطيع تقديم المشورة للآخرين كي يحصدوا هذه الجائزة. لكن ليس لدي ما أٌقوله».

وأعرب عن نيته الاستثمار في عقار في سيدني وشراء سيارة جديدة و«بالطبع قضاء عطلة في هونولولو».

وقد تعذّر على هيئة اليانصيب تقدير أرجحية الفوز مرتين في خلال أسبوع واحد، مع العلم أن فرص الفوز مرة واحدة هي واحدة من بين 1845 مليونا.

وقال مات هارت الناطق باسم الهيئة «لا نعرف أحداً فاز مرتين في خلال أسبوع»، مشيراً إلى أشخاص حالفهم الحظ مرتين في حياتهم لكن ليس في أسبوع واحد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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