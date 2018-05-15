  • الثلاثاء ٢٩ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 15, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219909 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 15:08 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر

الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر

ستكون الأرض في أواخر يوليو المقبل على موعد مع خسوف للقمر يستمر لمدة طويلة، وقد لا يتكرر في العقود المقبلة.

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، الاثنين، أن الخسوف الطويل سيستمر لساعة و43 دقيقة. ومن المتوقع أن يصل الخسوف لذروته عند الساعة 8:22 صباحا بتوقيت غرينتش، يوم 27 يوليو.

وستكون أكثر المناطق تعرضا لهذه الظاهرة الفلكية هي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا، في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل.

والسبب وراء هذا الكسوف الطويل هو أن القمر سيمر عبر مركز ظل الأرض، وسيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأرضية والشمس.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/2383 sec