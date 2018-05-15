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رقم الخبر: 219908 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 15:08 الاقسام: عربيات  
استقالة مستشار بريطاني اعتراضاً على دفاع وزير الخارجية عن إسرائيل

استقالة مستشار بريطاني اعتراضاً على دفاع وزير الخارجية عن إسرائيل

السفير البريطاني السابق في البحرين بيتر فورد يستقيل من مركزه كمستشار للعائلة المالكة في البحرين، اعتراضاً على دعم البحرين الجديد لإسرائيل بشأن ما حصل مؤخراً في الجولان.

قال موقع 21stcenturywire  إن السفير البريطاني السابق في البحرين بيتر فورد (من 1999 إلى 2002)، استقال من مركزه كمستشار للعائلة المالكة في البحرين، اعتراضاً على دعم البحرين الجديد لإسرائيل بشأن ما حصل مؤخراً في الجولان.

وكان وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد قد نشر تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً: إنه «طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة، واستباحت الدول بقوّاتها وصواريخها، إنه يحق لأية دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر».

وصرّح فورد للموقع، معتبراً أن الموقف البحريني هو «الخطوة الأخيرة في المسار المتدنّي الذي تتخذه البحرين مؤخراً، مبتعدة نفسها عن الدعم القوي السابق للحقوق العربية والفلسطينية. تبادل إطلاق النار بدأ من قبل إسرائيل وليس من قبل إيران، في محاولة لإثارة رد فعل إيراني في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الاتفاق النووي الإيراني».

وتابع فورد: «أجد الموقف البحريني أكثر صعوبة للفهم، وهو الآتي بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المقدسة، ما سيشّجع إسرائيل بشكل واضح على المواجهة».

ورأى فورد أن الدعم البحريني لإسرائيل مبنيّ على كذبة، لأن إسرائيل لم تتعرّض للهجوم من قبل إيران أو سوريا أو أي أحد آخر قبل هجماتها المخطط لها بشكل واضحة، والهادفة لاستفزاز سوريا وإيران بعد قرار ترامب بإخراج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، على حدّ تعبير الدبلوماسي البريطاني السابق.

 

 
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مصدر الخبر: الميادين
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