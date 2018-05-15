عُقدت ورشة دولية حول التحديات في مجال تعزيز روح المبادرة لدى النساء في ايران واليابان بحضور معصومة ابتكار مساعد رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والاسرة وغلامحسين دهقاني مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية و هیرویاسوکوبایاشي سفير اليابان في طهران و جانكوجائو المدير العام لمؤسسة السلام ساساكوا في صالة (حكمت) بالمكتبة الوطنية في طهران يوم الاثنين.

وقالت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والاسرة: في الظروف الراهنة ان النساء في ايران ينتجن 75 بالمائة من الصناعات اليدوية، واليوم يعتبر تعزيز المعايير ومستوى هذه المنتجات احدى مبادراتنا ونحتاج الى تعاون دولي واقليمي في تسويق هذه المنتجات ونأمل أن يتم اتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال.

واعتبرت ان قضية الاتفاق النووي من القضايا الدولية الهامة وقالت ان نجاح الاتفاق النووي له تأثيرات كثيرة على ايران ودول المنطقة. واليوم يجب أن نبذل جهودنا لتعزيز التفاهم ونرفع مستوى العلاقات لمواجهة العنف والتطرف في المنطقة لأن الحرب والعقوبات وانعدام الأمن تسبب خسار النساء والأطفال وانهم يتضررون من جميع فئات المجتمع في مجال الحرب. وأعربت ابتكار عن أملها من ان عقد هذا الاجتماع له تأثير قوي في حل ازمة المرأة.

وفي سياق متصل قال غلامحسين دهقاني مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ان النساء والأطفال سيكونان أول الخاسرين في البيئة التي تنتشر فيها الكراهية والتهديدات والإرهاب الأجنبي وأعمال الحرب والحرب الانفرادية.

وصرح ان المرأة تلعب دوراً هاماً في البنية التقليدية في عالم التجارة والإنتاج الصناعي والتجارة الإلكترونية.

واعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عن خشيته إن تكون النساء،خاصة في غرب آسيا من الضحايا الرئيسيين للإرهاب والتطرف العنيف والتي هي بسبب وجود الافكار التكفيرية في المنطقة.