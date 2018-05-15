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رقم الخبر: 219901 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 14:55 الاقسام: ثقافة وفن  
المكتبة البريطانية تعرض مخطوطة فارسية نادرة

المكتبة البريطانية تعرض مخطوطة فارسية نادرة

عرضت المكتبة البريطانية على موقعها الرسمي على الإنترنت مخطوطة باللغة الفارسية کتبت بناء علی أوامر السلطان جلال الدین اسکندر، ملك اصفهان في القرن الخامس عشر.

ونقلاً عن آي دي بوکس: کان مالوفاً في القرن الخامس عشر الميلادي من قبل الأغنياء تذهیب الكتب المكتوبة بخط اليد بالصور الأسطورية والتصاميم المذهلة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الكتب كانت رائجة في أوروبا في العصور الوسطى فإنه يبدو أنها كانت تلاقي اقبالاً نسبيا في الشرق الأوسط وهو ما نشاهده في الأعمال الابداعیة لمجموعة السلطان جلال الدين اسکندر.

وهذه المخطوطة كتبت بامر من سلطان جلال الدين بن إسكندر، ملك أصفهان بين 1409 و 1414 میلادیة. لكن على الرغم من هذا الحجم المنخفض فإنها تضم مجموعة كاملة من النصوص المتنوعة  تشمل النصوص الدينية والقصص والاشعار الغنائیة وكتابات حول الکيمياء والفضاء وعلم التنجیم والهندسة وتاريخ الطب وحتى الشريعة الإسلامية.

وعلى ما يبدو فقد تم اختيار هذه النصوص من قبل السلطان جلال الدين اسکندر نفسه وكان ملك إيران في القرن الخامس عشر وکان معه في السفر اینما حل. وهذه المخطوطة تضم مزيجا من الزخارف المعقدة والتصاميم الأنيقة والهوامش الجميلة والرموز الإسلامية.

وقد قامت المكتبة البريطانية برقمنة هذه الطبعة الفارسية الرائعة من القرن الخامس عشر ووضعتها على موقعها الإلكتروني لعرض المخطوطة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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