وتأتي هذه العروض ضمن برنامج عروض الفيلم العالمية الذي سيبدأ في آخر الصيف، حيث سيبدأ البرنامج من عرض الفيلم في آسيا وتحديداً في دور السينما في اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان قد شارك «بتوقيت الشام» (به وقت شام) ضمن فعاليات سوق مهرجان كان 2018 بعنوانه الانجليزي «Damascus Time».

«بتوقيت الشام» من انتاج «محمد خزاعي» ويتناول موضوع الإرهاب والجماعات التكفيرية المتمثلة بداعش من خلال تسليط الضوء على مهمة طائرة ايرانية مزودة بالمعونات الانسانية تحاول الهبوط في مطار دمشق لكنها تتعرض الى موقف خطير.

يذكر أن الفيلم حصل على ثلاث جوائز «عنقاء بلورية» خلال الحفل الختامي للدورة السادسة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الإيراني والجوائز هي: جائزة أفضل إخراج وأفضل هندسة صوت وأفضل موسيقى تصويرية.

واحتل الفيلم المركز الثاني في مبيعات الأفلام خلال النوروز حتى الآن وقدد حقق مبيعات تجاوزت الـ«40 مليار ريال إيراني» أي ما يعادل «800 ألف دولار أمريكي»، وبذلك يصبح الفيلم ضمن مجموعة الأفلام الأكثر مبيعا في تاريخ السينما الإيرانية.