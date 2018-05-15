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رقم الخبر: 219899 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 14:54 الاقسام: ثقافة وفن  
الوثائقي «كل مكان» يمثل إيران في النمسا

الوثائقي «كل مكان» يمثل إيران في النمسا

وجد الفيلم الوثائقي الإيراني بعنوان « كل مكان» للمخرج مهدي قنواتي طريقه إلى مهرجان «Ethnocineca» للأفلام الوثائقية الذي قام من الرابع حتى العاشر من مايو / أيار الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.

ويمثل هذا الفيلم الوثائقي جمهورية إيران الإسلامية في الدورة الثانية عشرة من هذا المهرجان الدولي بالنمسا في أوروبا الوسطى.

ويحكي فيلم «كل مكان» من إنتاج محمد كاظم بيات قصة رجل يدعى عبد الحسن الذي بنى قرية لنفسه وعائلته بمحافظة بوشهر جنوب إيران، وهو يكسب  دخله الرئيس من الزراعة وتربية الحيوانات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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