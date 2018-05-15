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رقم الخبر: 219898 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 14:53 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان السينما الايرانية القادم برئاسة الفنان علي نصيريان

مهرجان السينما الايرانية القادم برئاسة الفنان علي نصيريان

سيقام مهرجان السينما الايرانية بدورته العشرين في 12 من سبتمبر في مبنى بيت السينما بطهران وسيترأسه ممثل السينما والمسرح والتلفزيون الفنان القدير علي نصيريان.

وعلي نصيريان من مواليد عام 1934 تخرج في معهد الفنون في طهران، وبدأ مشواره الفني سنة 1952 في المسرح.

مثّل نصيريان خلال مشواره الفني في الكثير من المسرحيات الشهيرة. ومن اعماله الخالدة مسلسل «العندليب» (هزاردستان)، ومسرحيات تلفزيونية مثل «حراس محطة القطار» (سوزن‌بانان).

بدأ مشواره السينمائي سنة 1969من خلال فيلم «البقرة» (كاو) للمخرج داريوش مهرجوئي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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