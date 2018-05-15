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رقم الخبر: 219896 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
تكريم مخرج إيراني في مهرجان(Maria La Paz) الدولي

تكريم مخرج إيراني في مهرجان(Maria La Paz) الدولي

تم تكريم المخرج الإيراني تيمور قادري لمشاركة فيلمه القصير بعنوان «التوت» في الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان «ماريا لاباز» (Maria La Paz) الدولي للأفلام والصور في إسبانيا .

وتقام مراسم حفل مؤسسة «ماريا لاباز» التذكارية سنويا بهدف مواصلة عمل صناع الأفلام والمصورين عن البيئة الطبيعية وطرق الحفاظ عليها.

واقدمت لجنة تحكيم المهرجان على تكريم المخرج تيمور قادري لفيلم «التوت» الذي يتناول قصة بائع متجول يعمل برفقة إبنه ومن المقرر ان يوصل ويقدم أمانة إلى إمرأة عجوز طاعنة في السن.

وعقدت الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان «ماريا لاباز» (Maria La Paz) الدولي للأفلام والصور خلال يومي الرابع والخامس من مايو / ايار الجاري في مدينة أستورياس الإسبانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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