أعلن رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة أحمد عبيد بن دغر، الإثنين، عن انتهاء أزمة جزيرة سقطرى اليمنية التي احتلتها قوات إماراتية أثناء وجوده في الجزيرة، وشغلت الرأي العام اليمني خلال الفترة الماضية، وغادر بن دغر الجزيرة إلى عدن، ومن ثم إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال في تصريح نشره في حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك): «لقد ساد العقل، وتذكرنا جميعنا القربى، وعادت سقطرى إلى حالتها الطبيعية… لقد انتهت أزمة الجزيرة التي شغلتنا وأرّقتنا وكادت أن تشق الصف بيننا».

وأضاف «لقد انتصرنا جميعاً لأنفسنا، انتصرنا لوحدتنا، لتحالفنا لعروبتنا، وعاد العلم الوطني يرفرف من جديد فوق الميناء والمطار (في سقطرى) يحرسه جندي من سحنته تعرف أنه بن سبأ وحمير.. بن سقطرى»، في إشارة إلى تسلم القوات اليمنية للمطار والميناء في الجزيرة.

إلى ذلك علمت «القدس العربي» من مصدر سياسي يمني أن «حل أزمة احتلال جزيرة سقطرى، اقتصر فقط على مغادرة القوات الإماراتية لمطار وميناء سقطرى، ونقلها إلى مناطق أخرى داخل أراضي الجزيرة، وهو ما يعني أن عملية الاحتلال الإماراتي للجزيرة لا تزال قائمة، وأن الأزمة مرشحة للانفجار في أي لحظة».

وأشار إلى أن الحل لهذه الأزمة الذي وصفه بـ(الحل الترقيعي) جاء بعد وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى أمس الأول وبقائها هناك للحيلولة دون تحركات القوات الإماراتية الاحتلالية للجزيرة.