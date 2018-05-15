وتمكن الفيلم من دخول التصفيات النهائية لمهرجان " Light of the World " (نور العالم) الروسي للرسوم المتحركة الذي يعتبر أحد أكبر المهرجانات السينمائية للشباب في روسيا.

وقد شارك حوالي 2500 فناناً من المخرجين والمنتجين الشباب وصناع الأفلام من أكثر من ثلاثين دولة على مدى سبع سنوات من إقامة فعاليات المهرجان.

وتقام مسابقات المهرجان في المجموعتين "أ" و "ب" حيث يتم تنظيم مسابقة المجموعة الأولى (أ) في استوديوهات الأفلام للأطفال والمجموعة الثانية للفنانين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا.

وتمكن فيلم "المتفرج" من الوصول إلى الدور النهائي في المجموعة الثانية .

وتنعقد فعاليات مهرجان " Light of the World " (نور العالم) الروسي لأفلام أنيميشن من الثالث والعشرين إلى السابع والعشرين من مايو /أيار 2018 الجاري في روسيا.