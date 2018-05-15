قال السائق الياباني تاداسوكي ماكينو الذي ينافس في سلسلة سباقات فورمولا 2 للسيارات إن نظام "هالو" الجديد لحماية الرأس أنقذ حياته في جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد.

وأفلت ماكينو بلا إصابات بعد أن قفزت سيارة يقودها مواطنه نيري فوكوزومي في الهواء خلال السباق الذي أقيم على حلبة كتالونيا في برشلونة.

وسقطت السيارة أعلى قمرة قيادة سيارة ماكينو واصطدم الإطار الأيسر الخلفي بنظام "هالو" وهي دائرة من التيتانيوم تحيط برأس السائق، لكن البعض انتقدها بسبب شكلها غير الجمالي.

وأبلغ ماكينو موقع موتورسبورت على الانترنت بأنه اعتقد أن الإطار سيصطدم بخوذته إذا لم يكن نظام "هالو" موجودا، ويعتقد أن الجهاز الجديد أنقذ حياته.

وأكد تشارلي وايتنج مدير السباقات في الاتحاد الدولي للسيارات، في حديثه مع الصحفيين بعد سباق فورمولا 1 الذي أقيم لاحقا، أن السائق الياباني كان أول المستفيدين من قرار استخدام الجهاز.

وقال "سنحقق في الواقعة لأن وفقا للصور التي رأيناها والحادث نفسه، كان يمكن أن تصبح الأمور أكثر سوءا بدون نظام هالو".

وأضاف "حتى لو لم ينقذ الجهاز الجديد حياته حقا، فإن الأمر كان سيصبح في غاية السوء بدونه".