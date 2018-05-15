يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها دولة روسيا هذا الصيف، في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

ونستعرض على شكل حلقات بعض المدن والملاعب الروسية التي تحتضن المسابقة في سلسلة حلقات منفصلة وستكون البداية من قلب العاصمة موسكو.

الحلقة (1) .. الحب والجمال والفن

تسمى بمدينة الحب والجمال والفن، وهي عاصمة روسيا والقلب النابض بالحياة هناك، وتشتهر المدينة بالمباني الشاهقة السبعة "شاهقات ستالين"، وتقع ضمن المنطقة الفيدرالية المركزية في الجزء الأوروبي لدولة روسيا وهي سابع أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان.

وتصل مساحة موسكو إلى 2511 كم، حيث يحيط بها طريق دائري يضم ثلث مساحتها الحالية، وترتفع عن سطح البحر بمعدل 156 مترا، وهي مدينة متقلبة الأجواء.

وتُعد موسكو من أكثر المدن الأوروبية في الكثافة السكانية، وتضم برج أستانكينو والذي يُعد أعلى بناية في أوروبا حيث يبلغ ارتفاعه 540 مترا، بالإضافة لوجود مترو موسكو الذي يُعد أحد أوسع خطوط المترو في العالم وتم افتتاحه عام 1935.

ومن أبرز معالم موسكو الساحة الحمراء التي تضم المتحف التاريخي ومتحف الثورة، ومعبد فاسيلي بلاجينفا وشارع نيكولسيكا بالإضافة لوجود أكثر من 100 مسرح.

وتعتبر موسكو أهم مركز اقتصادي في روسيا الاتحادية، فهي مركز مالي مرموق تحت السلطات الروسية.

واستضافت العاصمة الروسية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1980، وتحظى المدينة بعدد كبير من الحدائق العامة.

ملاعب المدينة

تضم موسكو ملعبين سيحتضنان عدد من مباريات البطولة، وهما سبارتاك ولوجنيكي، حيث استضاف الأخير دورة الألعاب الأولمبية عام 1980، بالإضافة لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1998 ونهائي دوري الأبطال عام 2008، وبطولة العالم لألعاب القوى 2013.

ملعب سبارتك تم افتتاحه في 5 سبتمبر عام 2014، وبسعة تصل إلى 45 ألف متفرج، وسيستضيف مواجهات الأرجنتين وأيسلندا، بولندا والسنغال، بلجيكا وتونس، صربيا والبرازيل ومباراة من دور الـ16.

وملعب لوجنيكي، تم افتتاحه في 31 يوليو 1956، وبسعة تصل إلى 81000 متفرج، وسيستضيف لقاء الافتتاح بين روسيا والسعودية، ومواجهات ألمانيا والمكسيك، البرتغال والمغرب، الدنمارك وفرنسا، ومباراة من دور الـ16، ومباراة من نصف النهائي ومباراة النهائي.