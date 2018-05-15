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رقم الخبر: 219883 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 14:41 الاقسام: رياضة  
جولدن ستيت يهزم روكتس في افتتاح نهائي الغرب

جولدن ستيت يهزم روكتس في افتتاح نهائي الغرب

أحرز كيفن دورانت 37 نقطة، وأضاف كلاي طومسون 28، ليفوز جولدن ستيت واريورز 119-106 على هيوستون روكتس، في المباراة الأولى بنهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأجهض طومسون محاولات روكتس في تصويب رميات ثلاثية، بينما سجل ستيفن كوري 18 نقطة ودريموند جرين خمس نقاط، في مباراة هادئة نسبيا للاعبين.

وتصدر جيمس هاردن لاعبي روكتس وسجل 41 نقطة، ومرر سبع كرات حاسمة، بينما أضاف كريس بول 23 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وتقام المباراة الثانية في هيوستون اليوم الأربعاء، قبل أن تنتقل السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات إلى أوكلاند في كاليفورنيا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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