ثأر مارك-أندريه فليري حارس لاس فيجاس جولدن نايتس، لخسارة فريقه القاسية أمام وينيبيج جيتس يوم السبت، وقاده للفوز 3-1 في المباراة الثانية في نهائي القسم الغربي بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية.

وخسر جولدن نايتس 4-2 في المباراة الأولى بالسلسلة حين سجل جيتس ثلاثة أهداف في مرمى فليري في الدقائق الأولى من المباراة، لكن الحارس أنقذ 30 محاولة على مرماه في مباراة الإثنين، ليعادل فريقه النتيجة 1-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وأحرز جوناثان مارشيسو هدفين وأضاف توماس تاتار هدفا آخر لصالح فيجاس، وتقام المباراة الثالثة في لاس فيجاس اليوم الأربعاء.