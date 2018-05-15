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رقم الخبر: 219882 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 14:40 الاقسام: رياضة  
جولدن نايتس يعادل الكفة مع جيتس في دوري هوكي الجليد

جولدن نايتس يعادل الكفة مع جيتس في دوري هوكي الجليد

ثأر مارك-أندريه فليري حارس لاس فيجاس جولدن نايتس، لخسارة فريقه القاسية أمام وينيبيج جيتس يوم السبت، وقاده للفوز 3-1 في المباراة الثانية في نهائي القسم الغربي بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية.

وخسر جولدن نايتس 4-2 في المباراة الأولى بالسلسلة حين سجل جيتس ثلاثة أهداف في مرمى فليري في الدقائق الأولى من المباراة، لكن الحارس أنقذ 30 محاولة على مرماه في مباراة الإثنين، ليعادل فريقه النتيجة 1-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وأحرز جوناثان مارشيسو هدفين وأضاف توماس تاتار هدفا آخر لصالح فيجاس، وتقام المباراة الثالثة في لاس فيجاس اليوم الأربعاء.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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