دعت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل (أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين بالداخل المحتل 48)، لإضراب عام يوم غد الأربعاء، في جميع المدن والبلدات الفلسطينية بالداخل.

ووصفت اللجنة في بيان لها، ما حدث في غزة الإثنين، بـ "المجزرة الإرهابية"، منوهة إلى أن حكومة الاحتلال "ارتكبتها عن سابق تخطيط، وبدعم إجرامي مباشر من البيت الأبيض بزعامة ترمب".

واتهمت، الإدارة الأمريكية بأنها "تدعم بشكل واضح ومباشر" الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ ذكرى يوم الأرض (30 مارس الماضي)، مضيفة: "واشنطن ساندت إسرائيل في تجريمها الضحية بموتها، وهذا ما يزيد على الجريمة" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وطالبت لجنة المتابعة الفلسطينية، المجتمع الدولي بأن يعمل على "ردّ وصدّ" جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأردف البيان: "الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة خرجت ترفع راية العودة، وهو الحق الشرعي والإنساني، الذي لا يمكنه أن يسقط في أي وقت، وهو الحق الذي يُجمع عليه الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده".

وتابع: "لجنة المتابعة تدين حالة التواطؤ العربي، من خلال السكوت، وتارة من خلال الغزل مع حكومة الاحتلال، والسعي لتبرير جرائمها، وتحيي دول العالم التي تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في قضيته العادلة، وفي نضاله التحرري".

وشددت لجنة المتابعة، على ضرورة أن ترتقي جميع الفصائل الفلسطينية إلى مستوى الحدث، وأن تتجاوز كل خلافاتها، وتوحد جهودها نحو الاحتلال، ودعم المقاومة الشعبية.

وقررت اللجنة تنظيم ثلاث مظاهرات قطرية، تنطلق الأولى من المدخل الشرقي لبلدة مجد الكروم (شمال)، والثانية عند المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم (شمال)، والثالثة عند المدخل الرئيسي لمدينة رهط (جنوب).