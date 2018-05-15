ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يرغب في بقاء يواكيم لوف المدير الفني للمانشافت لمدة أطول.

وينتهي عقد لوف (58 عامًا) مع المنتخب الألماني في صيف 2020، إلا أن الاتحاد الألماني يرغب في تمديد عقده حتى كأس العالم 2022، وفقًا لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأبرزت الصحيفة تصريحات رئيس الاتحاد الألماني، راينهارد جرينديل، والتي طالب خلالها بالتجديد للوف حتى وإن فشل في الحفاظ على لقب كأس العالم أو ودع البطولة من ربع النهائي.

وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني، خلفًا ليورجن كلينسمان عقب نهائيات كأس العالم في 2006، وتمكن من الفوز بمونديال 2014 كما حقق لقب كأس القارات في 2017.

وارتبط لوف بتدريب عديد الأندية بعد انتهاء عقده مع المنتخب الألماني، أبرزها بايرن ميونخ وريال مدريد وآرسنال.