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رقم الخبر: 219879 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 13:40 الاقسام: محليات  
نوبخت: على المحافل الدولية الرد على الجرائم الأمريكية والإسرائيلية

نوبخت: على المحافل الدولية الرد على الجرائم الأمريكية والإسرائيلية

قال المتحدث بأسم الحكومة محمد باقر نوبخت، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأذ تدين جرائم الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني، نقل السفارة الأمريكية الى القدس والذي يتنافي مع القوانين الدولية، فضلا عن انسحابها من الاتفاق الدولي، تدعو إلى اتخاذ إجراءات من جانب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء أضاف محمد باقر نوبخت، إن الحكومة تتوقع من المجتمع الدولي، اتخاذ الإجراء المناسب واللائق ضد كيان الاحتلال الصهيوني المدعوم من قبل اميركا، والاجراء الامريكي المنافي لقرار مجلس الأمن بالانسحاب من الاتفاق النووي.

واشار نوبخت إلى أحداث الأسبوع الماضي في المنطقة، وتابع : خلال الأيام القليلة الماضية، تلوثت أيادي الكيان الصهيوني بدماء أكثر من 59 فلسطينيًا وجرح 2771 شخصًا.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، بأن السلوك غير العقلاني والسياسي لادارة ترامب في الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق الجماعي والدولي، لاقى رد فعل فوري من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الهيئات الرسمية.

ونوه نوبخت الى الحادث الآخر، وهي الجرائم الكبرى والدموية التي يرتكبها الكيان الغاصب للقدس، والتي تجري بدعم كامل من الولايات المتحدة.

وأضاف: من المؤكد أن الضمير الحي في العالم يراقب الأحداث، ويشاهد كيف ان هذين الكيانين (الصهيوني والأمريكي)، يسحقان أبسط قوانين حقوق الإنسان ويواجهان بقوة أي تيار مخالف لهما.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة عن أمله بأن تتخذ المحافل الدولية الموقف المناسب ازاء هذا العمل الإجرامي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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