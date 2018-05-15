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رقم الخبر: 219876 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 13:34 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
افتتاح اول مصنع لانتاج الخلايا البشرية في منطقة غرب آسيا
برعايه النائب الاول لرئيس الجمهوريه

افتتاح اول مصنع لانتاج الخلايا البشرية في منطقة غرب آسيا

تم برعايه 'اسحاق جهانغيري' النائب الاول لرئيس الجمهورية افتتاح اول مصنع لانتاج الخلايا البشرية في منطقة غرب آسيا في طهران.

وحضر في حفل الافتتاح كل من وزير الصحة الدكتور' سيد حسن قاضي زاده هاشمي' والمساعد العلمي والتقني لرئيس الجمهورية 'سورنا ستاري' ورئيس الجهاد الجامعي ' حميدرضا طيبي' ورئيس لجنة تنفيذ أمرالامام الخميني(رض)'محمد مخبر'.
وقام النائب الاول لرئيس الجمهوريه بجولة في المصنع واستمع الي توضيحات المتخصصين فيه.
ومن منتجات المصنع منيوسل، ريكالرسل، رنيودرم سل، ليبووس سل، مزستروسل و دستروسل وهي ادوية تستخدم في علاجات امراض القلب والشرايين والجلد وجهاز المناعة.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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