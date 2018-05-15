تم برعايه 'اسحاق جهانغيري' النائب الاول لرئيس الجمهورية افتتاح اول مصنع لانتاج الخلايا البشرية في منطقة غرب آسيا في طهران.

وحضر في حفل الافتتاح كل من وزير الصحة الدكتور' سيد حسن قاضي زاده هاشمي' والمساعد العلمي والتقني لرئيس الجمهورية 'سورنا ستاري' ورئيس الجهاد الجامعي ' حميدرضا طيبي' ورئيس لجنة تنفيذ أمرالامام الخميني(رض)'محمد مخبر'.

وقام النائب الاول لرئيس الجمهوريه بجولة في المصنع واستمع الي توضيحات المتخصصين فيه.

ومن منتجات المصنع منيوسل، ريكالرسل، رنيودرم سل، ليبووس سل، مزستروسل و دستروسل وهي ادوية تستخدم في علاجات امراض القلب والشرايين والجلد وجهاز المناعة.