تأهل نادي برسبوليس الايراني الى دور الثمانية بدوري ابطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على الجزيرة الاماراتي 2-1 في مباراة الاياب بدور الـستة عشر.

اقيمت المباراة مساء الاثنين على ستاد آزادي بطهران بحضو نحو 100 الف متفرج وادارها طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتعادل الفريقين سلبا بدون اهداف، وفي الشوط الثاني بادر اصحاب الارض بتسجل الهدف الاول وحمل تقويع احمد نور اللهي في الدقيقة 63، وتعادل الجزيرة الاماراتي في الدقيقة 70 بواسطة روماريو دا سيلفا، واستطاع قلب دفاع برسبوليس وكابتنه الدولي سيد جلال حسيني من تسجيل هدف الفوز الثاني لبرسبوليس في الدقيقة 89، ليتأهل بهذه النتيجة الى دور الثمانية، بعد ان فاز بمجموع مباراتي الذهاب والاياب 4-4 وفق قاعدة تسجيل هدف خارج ارضه اذ انتهت مباراة الذهاب الاسبوع الماضي في ابوظبي بفوز الجزيرة 3-2.

من جهة ثانية تأهل السد القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تعادله مع مضيفه أهلي جدة، بنتيجة 2-2 الإثنين في إياب دور الـ 16 على ملعب الجوهرة المشعة.

وكان السد قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى دور الـ 8 في البطولة القارية بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح، هدفي السد في الدقيقتين الثانية و70، فيما أحرز اللاعبان كلاوديمير دي سوزا ومهند عسيري هدفي الأهلي في الدقيقتين التاسعة و39.