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رقم الخبر: 219852 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 10:19 الاقسام: رياضة  
6 مرشحين لجائزة أفضل مدرب في إنجلترا

6 مرشحين لجائزة أفضل مدرب في إنجلترا

أعلنت جمعية المدربين الإنجليزية، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في إنجلترا بالموسم الحالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن القائمة ضمت 6 مرشحين هم يورجن كلوب (ليفربول)، بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، جون كولمان (أكرينجتون)، شون دايك (بيرنلي)، نونو إسبريتو (وولفرهامبتون)، نيل وارنوك (كارديف سيتي).

وتمكن كلوب من قيادة ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بخلاف حصده المركز الرابع في ترتيب البريمييرليج، فيما توّج جوارديولا بلقب الدوري مع مانشستر سيتي.

وقاد دايك بيرنلي لاحتلال المركز السابع في الدوري الإنجليزي، وسيلعب في تصفيات الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، فيما تصدر جون كولمان مع أكرينجتون ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة في الموسم الحالي.

وتوّج نونو إسبيرتو، مع وولفرهامبتون بلقب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، وصعد بالفريق للبريمييرليج، وحصد نيل وارنوك، المركز الثاني مع كارديف سيتي، وصعد أيضًا لمنافسات البريمييرليج.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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