وفي خطاب للطلبة الأتراك بالعاصمة البريطانية لندن بثه التلفزيون الرسمي مساء الاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في بلاده لمدة ثلاثة أيام، واتهم إسرائيل بممارسة الإرهاب والإبادة.
كما أجرى أردوغان اتصالا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد أن تركيا ستتحرك من خلال رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
أما رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم فقال "ندين بشدة هذه المجزرة الدنيئة"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحتفل بنقل سفارتها إلى القدس بينما يرتكب جنود إسرائيليون مجزرة ضد مدنيين عزل.
وأبدى يلدرم أثناء مؤتمر صحفي في أنقرة أسفه من وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل غير مبالية بقتلها للمدنيين، معتبرا أنها أصبحت بذلك شريكا في "الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية".
وشدد أنه لا يمكن لتركيا والعالم الإسلامي والإنسانية أن تقبل بوقوع مجزرة، لا سيما قبل أيام من حلول شهر رمضان، مجددا استنكاره لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وفي مؤتمر صحفي آخر بأنقرة، قال المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ إن بلاده استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وإسرائيل للتشاور، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية بعد دعوة الكويت وفلسطين إلى عقد جلسة طارئة.
واعتبر بوزداغ أن أحداث الاثنين في غزة أظهرت أن يد الولايات المتحدة ملطخة أيضا بدماء الفلسطينيين، وأن التاريخ سيسجّل هذا اليوم على أنه "الاثنين الدامي" و"الاثنين الأسود".
الى ذلك استدعت جنوب أفريقيا اليوم الاثنين سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المحتجين في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 55 فلسطينيا وإصابة أزيد من ألفين آخريْن.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجنوب أفريقية أن هذه الخطوة جاءت ردا مباشرا على ممارسات الاحتلال في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "آي ويتنس" الجنوب أفريقية أن كيب تاون "تدين بأشد العبارات العدوان الأخير الذي نفذته القوات الإسرائيلية" ضد المحتجين الفلسطينيين.
وجاء في بيان الخارجية "نظرا لعشوائية الهجوم الإسرائيلي، فإن جنوب أفريقيا قررت استدعاء سفيرها سيسا نجومبون فورا وحتى إشعار آخر".
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات الفلسطينيين بعدما خرجوا للاحتجاج ضد "الافتتاح المستفز للسفارة الأميركية في القدس" المحتلة.
وجددت جنوب أفريقيا مطالبتها للقوات الإسرائيلية بالانسحاب من قطاع غزة وإنهاء العنف ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
ودعت حكومة جنوب أفريقيا إلى إجراء تحقيق مستقل يفضي إلى محاسبة المتورطين في قتل المحتجين الفلسطينيين.
يشار إلى أن الولايات المتحدة افتتحت اليوم رسميا سفارتها بالقدس المحتلة، مما أشغل الغضب في فلسطين وأثار انتقادات على مستوى العالم.