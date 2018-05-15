استشهد وجُرح اليوم الثلاثاء مواطنون إثر 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأفاد مراسل المسيرة نت في صعدة عن سقوط شهيدين وجريحين ومفقود من المواطنين إثر 3 غارات للعدوان استهدفت سيارتين في مديرية كتاف.

يذكر أنه استشهد في الثاني عشر من شهر مايو الجاري مواطن من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية.