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رقم الخبر: 219849 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 09:47 الاقسام: عربيات  
شهيدان وجريحان ومفقود إثر غارات للعدوان على كتاف بصعدة

شهيدان وجريحان ومفقود إثر غارات للعدوان على كتاف بصعدة

استشهد وجُرح اليوم الثلاثاء مواطنون إثر 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأفاد مراسل المسيرة نت في صعدة عن سقوط شهيدين وجريحين ومفقود من المواطنين إثر 3 غارات للعدوان استهدفت سيارتين في مديرية كتاف.

يذكر أنه استشهد في الثاني عشر من شهر مايو الجاري مواطن من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية.

 

 

 
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مصدر الخبر: المسيرة نت
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