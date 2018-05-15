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|رقم الخبر: 219849
|تاريخ النشر: أيار 15, 2018
|الوقت: 09:47
|الاقسام: عربيات
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شهيدان وجريحان ومفقود إثر غارات للعدوان على كتاف بصعدة
استشهد وجُرح اليوم الثلاثاء مواطنون إثر 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
وأفاد مراسل المسيرة نت في صعدة عن سقوط شهيدين وجريحين ومفقود من المواطنين إثر 3 غارات للعدوان استهدفت سيارتين في مديرية كتاف.
يذكر أنه استشهد في الثاني عشر من شهر مايو الجاري مواطن من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية.
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