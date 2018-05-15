وكان تنظيم داعش في ليبيا قد بث على موقعه مقطع فيديو لعملية قتل 20 قبطيا من صعيد مصر في مدينة سرت الليبية، وذلك في شباط/ فبراير 2015.
في سياق متصل، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري، في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، يوم أمس الاثنين 14 مايو/أيار، أعضاء مجلس النواب الليبي، للانتقال المجلس إلى المقر الرئيسي بمدينة بنغازي، لعقد أولى جلساته في مقره الرسمي، بحسب الإعلان الدستوري.
وقال النويري، في بيان رسمي أن: "الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي"، مضيفاً أن: "قبل ثلاثة سنوات لم نستطيع الاجتماع بالمدينة بعد أن أبلغتنا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باستحالة انعقاد جلسات مجلس النواب في بنغازي".