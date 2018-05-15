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رقم الخبر: 219844 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 09:25 الاقسام: عربيات  
عودة رفات مصريين إلى وطنهم قتلهم "داعش" ليبيا في 2015

عودة رفات مصريين إلى وطنهم قتلهم "داعش" ليبيا في 2015

وصلت، اليوم الثلاثاء 15 مايو/أيار، رفات الأقباط المصريين الذين لقوا مصرعهم في على أيدي تنظيم داعش في سرت الليبية عام 2015 إلى مصر.

وكان تنظيم داعش في ليبيا قد بث على موقعه مقطع فيديو لعملية قتل 20 قبطيا من صعيد مصر في مدينة سرت الليبية، وذلك في شباط/ فبراير 2015.

في سياق متصل، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري، في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، يوم أمس الاثنين 14 مايو/أيار، أعضاء مجلس النواب الليبي، للانتقال المجلس إلى المقر الرئيسي بمدينة بنغازي، لعقد أولى جلساته في مقره الرسمي، بحسب الإعلان الدستوري.

وقال النويري، في بيان رسمي أن: "الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي"، مضيفاً أن: "قبل ثلاثة سنوات لم نستطيع الاجتماع بالمدينة بعد أن أبلغتنا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باستحالة انعقاد جلسات مجلس النواب في بنغازي".

 

 
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مصدر الخبر: العالم + وكالات
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