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رقم الخبر: 219843 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 09:24 الاقسام: عربيات  
الحزب الديمقراطي الكردستاني اولا في اربيل يليه الاتحاد الوطني والجيل الجديد ثالثا

الحزب الديمقراطي الكردستاني اولا في اربيل يليه الاتحاد الوطني والجيل الجديد ثالثا

اعلنت مفوضية الانتخابات الاثنين، عن نتائج انتخابات محافظة اربيل، مبينة ان الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على المركز الاول.

وجاء في مؤتمر للمفوضية حضرته السومرية نيوز: ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على المركز الاول في اربيل، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد ثالثا".

وأضافت: ان "التحالف من اجل الديمقراطية جاء رابعا والتغيير خامسا والجماعة الاسلامية سادسا".

وتوجه العراقيون يوم السبت الماضي، الى صناديق الاقتراع لإختيار ممثليهم في مجلس النواب بأول انتخابات تشهدها البلاد بعد هزيمة تنظيم "داعش"، من جميع الاراضي العراقية.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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