حذرت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' الاحتلال الإسرائيلي من 'نفاد صبرها' وردّها على جرائمها المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها قتل قواته 58 مشاركا في مسيرة العودة، امس الاثنين.

وأعلن المركز الفلسطيني للاعلام: نقلا عن عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الاثنين: 'لن يطول صبر فصائل المقاومة؛ وعلى رأسها حماس وكتائب القسام، على جرائم الاحتلال بحق مسيرة العودة'.

وأضاف: 'لا يحاول العدو ومن يسير في ركابه أن يختبر صبرنا'.

ونعت 'حماس' شهداء مسيرة العودة، قائلة: 'إن دماءهم غسلت عار التطبيع، وغسلت عار المساومة، وردت على كل من يحاول أن يجعل الاحتلال جزءا من المنطقة'.

وقال الحية: 'إن شعبنا خرج اليوم ليسقط مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وينهي الحصار'.

ودعت الحركة إلى التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كافة، ردا على جرائم الاحتلال في غزة ورفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، والذي عدّته 'اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وجريمة ضد الإنسانية وضد العالم'.

وردّا على تقارير إعلامية تحدثت عن ضغط مصري على حركة 'حماس' لمنع مسيرة العودة، قال الحية: 'القاهرة لم تقدم أي مبادرات بهذا الخصوص، ولقاء الحركة في مصر كان للتشاور لما يدور في المنطقة، ولحشد التأييد والدعم للشعب الفلسطيني'، كما قال.

واستشهد، امس الاثنين، 58 مواطنا فلسطينيّا، منهم أطفال، وجرح نحو 2700 مواطن خلال مشاركتهم في 'مسيرة العودة' شرقي قطاع غزة.

وتتزامنت 'مسيرة العودة' مع إحياء الذكرى الـ 70 لإحتلال فلسطين، ومع نقل واشنطن لسفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 كانون أول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.