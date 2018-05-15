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رقم الخبر: 219840 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 09:23 الاقسام: عربيات  
تنديدا بمذبحة غزة... اضراب شامل اليوم يعم الضفة

تنديدا بمذبحة غزة... اضراب شامل اليوم يعم الضفة

في الضفة الغربية المحتلة، وعبر مكبرات المساجد، اعلن ، إضراب شامل اليوم الثلاثاء يشمل جميع الأراضي الفلسطينية؛ حدادا على أرواح الشهداء الـ58 الذين ارتقوا، في مجزرة مروعة ارتكبها جنود الاحتلال ضد المشاركين في مليونية العودة شرق قطاع غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام: ان القوى الوطنية والإسلامية اكدت استمرار الفعاليات اليوم الثلاثاء ؛ تنديدا بمجازر الاحتلال، وتأكيدا على التمسك بحق العودة للاجئين، ورفضا للقرارات الأميركية الاحتلالية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية، على أهمية محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني أمام هذه الجرائم والمذابح.

وجرت امس الاثنين مواجهات ومسيرات في مدن رام الله ونابلس والخليل والقدس المحتلة، وقلقيلية ومدن أخرى بالضفة؛ تنديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وفي الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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