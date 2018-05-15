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|رقم الخبر: 219839
|تاريخ النشر: أيار 15, 2018
|الوقت: 09:22
|الاقسام: عربيات
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مثنى السامرائي الاول على الوطنية في صلاح الدين
افاد مصدر مطلع، الاثنين، ان مثنى السامرائي حصل على المركز الاول عن القائمة الوطنية في صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ (السومرية نيوز): ان "مثنى عبد الصمد السامرائي حصل على المركز الاول في صلاح الدين عن القائمة الوطنية".
وتوجه العراقيون يوم السبت الماضي، الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بأول انتخابات تشهدها البلاد بعد هزيمة تنظيم "داعش"، من جميع الاراضي العراقية.
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