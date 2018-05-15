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رقم الخبر: 219835 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 09:22 الاقسام: عربيات  
وزير إسرائيلي: تلقيت دعوة رسمية لزيارة هذه الدولة العربية!

وزير إسرائيلي: تلقيت دعوة رسمية لزيارة هذه الدولة العربية!

كشف وزير اتصالات الكيان الإسرائيلي أيوب قرّا في تصريحات لراديو جيش الاتصالات عن تلقيه دعوة بصفته الرسمية لزيارة دولة الإمارات.

ويأتي الكشف عن الدعوة التطبيعية في ظل المواجهات الواسعة بين قوات الاحتلال والمتظاهرين الفلسطينين بمناسبة يوم النكبة الذي قامت فيه اميركا بنقل سفارتها الى القدس المحتلة في خطوة مثيرة ومدانة تماما ما ادت لحد الان الى سقوط قرابة 44 شهيدا في مسيرات بمناسبة هذا اليوم.

وكان قرّا وهو عربي وعضو في حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو أشاد بتصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة والتي أعلن فيها عبر حسابه بموقع تويتر تأييده للضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا الأسبوع الماضي.

ورد وزير الاتصالات الإسرائيلي في حينه على تغريدة آل خليفة بالقول: "دعم تاريخي لـ (إسرائيل) ضد الاعتداء الإيراني.. هذا الدعم يعكس وجود تحالف جديد في الشرق الأوسط وأن (إسرائيل) جزء مهم من هذا التحالف" على حد تعبيره.

 

 
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مصدر الخبر: قناة الكوثر
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