ويأتي الكشف عن الدعوة التطبيعية في ظل المواجهات الواسعة بين قوات الاحتلال والمتظاهرين الفلسطينين بمناسبة يوم النكبة الذي قامت فيه اميركا بنقل سفارتها الى القدس المحتلة في خطوة مثيرة ومدانة تماما ما ادت لحد الان الى سقوط قرابة 44 شهيدا في مسيرات بمناسبة هذا اليوم.

وكان قرّا وهو عربي وعضو في حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو أشاد بتصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة والتي أعلن فيها عبر حسابه بموقع تويتر تأييده للضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا الأسبوع الماضي.

ورد وزير الاتصالات الإسرائيلي في حينه على تغريدة آل خليفة بالقول: "دعم تاريخي لـ (إسرائيل) ضد الاعتداء الإيراني.. هذا الدعم يعكس وجود تحالف جديد في الشرق الأوسط وأن (إسرائيل) جزء مهم من هذا التحالف" على حد تعبيره.