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رقم الخبر: 219833 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 09:19 الاقسام: عربيات  
السيد الصدر يعلن موقفه من افتتاح السفارة الأميركية في القدس

السيد الصدر يعلن موقفه من افتتاح السفارة الأميركية في القدس

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، موقفه من افتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة. وأدان السيد الصدر، افتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة، واصفا إياه بوصمة العار.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي الـ"تويتر" يوم الإثنين: إن "افتتاح السفارة الأميركية في القدس الأقدس بفلسيطن الإباء والجهاد هو وصمة عار أخرى للاستعمار والاستكبار العالمي".

وأضاف الصدر أن هذا دليل آخر على تمعن الولايات المتحدة في الإضرار بالشعوب وأذيتهم وميولها للكيان الإسرائيلي الغاصب ومعاداتها للأديان السماوية.

 

 

 
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مصدر الخبر: إن آر تي
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