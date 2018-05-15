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رقم الخبر: 219832 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 09:18 الاقسام: عربيات  
العبادي يدعو الكتل السياسية الى احترام نتائج الانتخابات

العبادي يدعو الكتل السياسية الى احترام نتائج الانتخابات

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الاحزاب السياسية العراقية إلى إحترام نتائج الانتخابات، مضيفا انهم ملتزمون بالدفاع عن وحدة البلاد وسيادتها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقال خلال كلمة متلفزة له يوم الإثنين: "لقد عملنا على أن تكون الحكومة الحالية خالية من المحاصصة والفساد".

ودعا العبادي الكتل السياسية للحرص على استقرار العراق باعتباره أهم من المكاسب الاخرى، مشيرا إلى ان العراقيين تجاوزا خلال السنوات الماضية أخطر التحديات.

واضاف رئيس الوزراء: سوف نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا بقيادة البلاد وحمايتها وفقا لما نص عليه الدستور، معربا عن استعداده للعمل والتعاون من أجل تشكيل اقوى حكومة عراقية.

كما دعا العبادي الكتل السياسية إلى الالتزام بالطرق القانونية السليمة المتعلقة بالمخالفات والطعون.

وأوضح: لقد وضعنا خططا وتوقيتات لتحقيق أهدافنا المعلنة وبنوايا صادقة للعراق وشعبه.

 

 
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مصدر الخبر: ان آر تي
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