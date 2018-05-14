  • الإثنين ٢٨ شعبان ١٤٣٩
  • الإثنين , مايو 14, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219831 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 20:12 الاقسام: عربيات  
السودان يجري تعديلات حكومية

السودان يجري تعديلات حكومية

أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن رئيس الوزراء بكري حسن صالح، أعلن الاثنين، عن تغيرات رئيسية على حكومته تشمل ثمانية وزراء في ظل تصاعد أزمة اقتصادية .

وتأتي هذه التغيرات بعد أسابيع من اقالة الرئيس عمر البشير وزير خارجيته ابراهيم غندور إثر اعلانه ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر، وتابعت الوكالة ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أجاز التعديلات في اجتماع عقد في وقت متاخر من ليل الأحد الاثنين.

وصرح فيصل حسن إبراهيم أحد كبار مساعدي البشير ان "التعديلات ستشمل تغيير ثمانية وزراء وخمسة وزراء دولة"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وأشار إبراهيم الى ان التفاصيل سيعلنها رئيس الوزراء في وقت لاحق مضيفا انه سيتم تبديل عشرة حكام ولايات من أصل ثماني عشرة ولاية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2553 sec