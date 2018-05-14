أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن رئيس الوزراء بكري حسن صالح، أعلن الاثنين، عن تغيرات رئيسية على حكومته تشمل ثمانية وزراء في ظل تصاعد أزمة اقتصادية .

وتأتي هذه التغيرات بعد أسابيع من اقالة الرئيس عمر البشير وزير خارجيته ابراهيم غندور إثر اعلانه ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر، وتابعت الوكالة ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أجاز التعديلات في اجتماع عقد في وقت متاخر من ليل الأحد الاثنين.

وصرح فيصل حسن إبراهيم أحد كبار مساعدي البشير ان "التعديلات ستشمل تغيير ثمانية وزراء وخمسة وزراء دولة"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وأشار إبراهيم الى ان التفاصيل سيعلنها رئيس الوزراء في وقت لاحق مضيفا انه سيتم تبديل عشرة حكام ولايات من أصل ثماني عشرة ولاية.