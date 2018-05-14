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رقم الخبر: 219829 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 20:06 الاقسام: عربيات  
الأمن المغربي يعتقل أشخاصا ينتمون لداعش الإرهابي

الأمن المغربي يعتقل أشخاصا ينتمون لداعش الإرهابي

ألقى الأمن المغربي، أمس الاثنين، القبض على 4 أشخاص متهمين بالارتباط بتنظيم داعش، يروجون للتفكير "الداعشي" وينشطون في العديد من المدن المغربية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن من بين الموقوفين معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب وأن المشتبه بهم ينشطون بفاس والدار البيضاء والقنيطرة وميدار (إقليم الدريوش شمالي المغرب).

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت قيام المعتقلين بالدعاية والترويج للفكر "الداعشي"، بالإضافة إلى التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما يقوم به إرهابيو هذا التنظيم من أعمال في العديد من دول العالم.

وبحسب البيان فإن بعض المشتبه فيهم تربطهم علاقات بمقاتلين بسوريا والعراق من أجل الاستفادة من خبراتهم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، والإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية ببعض المواقع الحيوية بعدد من مدن المملكة.

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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