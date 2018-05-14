أعلن مسؤول أمني ليبي أن طرابلس ستعيد إلى القاهرة الاثنين رفات 20 قبطيا كان تنظيم "داعش" أعدمهم بطريقة وحشية في مدينة سرت، معقله السابق في هذا البلد عام 2015.

وذكرت وكالة رويترز أن رفات الضحايا عثر عليها وانتشلت في أكتوبر الماضي بعد أن استعيدت المنطقة التي دفنت فيها جثث الضحايا من "داعش".

وكان تسجيل مصور للواقعة أظهر قطع رؤوس الأقباط المصريين العشرين على شاطئ البحر في فبراير 2015 حيث كان الضحايا في ملابس موحدة برتقالية.

وذكر مسؤول ليبي أن رفات الأقباط ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة الواقعة غرب ليبيا إلى مصر، لافتا إلى أن أحد الضحايا من غانا.

وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على مدينة سرت بشكل كامل عام 2015، في حين فقد المدينة أواخر العام الماضي بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.

من جانب آخر تمكنت سفينة اكواريوس المستأجرة من قبل منظمتي "إس او إس متوسط" و "أطباء بلا حدود" من إنقاذ 73 مهاجرا بينهم 3 أطفال قبالة السواحل الليبية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 37 من المهاجرين جزائريون والباقي معظمهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية، بينهم 12 امرأة و9 فتيات و3 أطفال .

من جانبها أعلنت منظمة "سيفوشز" غير الحكومية الألمانية أنها أنقذت 19 شخصا وهم في طريقهم إلى ميناء تراباني في صقلية.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن خفر السواحل الليبي أنقذ 241 شخصا، وأعادهم إلى ليبيا ما يرفع عدد المهاجرين الذين أعيدوا العام الجاري إلى 6400 مهاجر.