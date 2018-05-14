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رقم الخبر: 219827 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 20:02 الاقسام: عربيات  
قطر: لا بوادر لحل الأزمة بل مساع لعرقلة الوساطة الكويتية

قطر: لا بوادر لحل الأزمة بل مساع لعرقلة الوساطة الكويتية

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد إن حصار بلاده كان "غطاء" لتحولات وتغيرات داخلية في السعودية والإمارات والبحرين، مؤكداً عدم وجود بوادر لحل الأزمة الخليجية في المرحلة الحالية.

وأوضح وزير الخارجية القطري في محاضرة بالدوحة، بعنوان "الأزمة الخليجية والتحولات السياسية في المنطقة"، أن "قطر قضيتها قضية حق، ونحن نتعامل مع الأزمة بطريقة حضارية بتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

ولفت إلى أن قطر ترحب دائماً بالحوار، مشيرا بالقول: "لا نقبل المساس بسيادتنا الوطنية تحت أي ظرف".

وقد أكد وزير الخارجية أن "عودة المياه إلى مجاريها مع دول الحصار لا تعني عودة السياسة السابقة".

وقال إنه "ليس هناك أي بوادر لحل الأزمة الخليجية في المرحلة الحالية"، وأن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل واضح من الأزمة".

هذا وأعلن أن وزير خارجية الكويت سيزور قطر لتسليم رسالة للأمير الشيخ تميم بن حمد، الاثنين.

 

 
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مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
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