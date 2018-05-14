قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّ الولايات المتحدة الأميركية تنطلق من الظلم والاستبداد والعدوان، كما تعتبر قتل الفلسطينيين حقاً والتوطين مشروعاً.

وفي كلمة له خلال مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في العاصمة اللبنانية بيروت، اعتبر قاسم أن تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه الاستسلام وإبداعه في المقاومة أعاد للقضية الفلسطينية حيويّتها.

وشدّد قاسم على أن حزب الله لا يساوم ولا يفاوض على الأرض والكرامة، مذكّراً أنه أنجز تحريراً عام 2000 ونصراً عام 2006 وردعاً بعد ذلك.

نائب الأمين العام لحزب الله أشار إلى أن سوريا دعمت فلسطين دائماً، مضيفاً "لذلك حاولوا تفتيتها لتطويق فلسطين لكنّها انتصرت على مشروع الشرق الأوسط الجديد".

واتهم قاسم "الدول العربية التي تطبّع مع إسرائيل" بأنها كانت دائماً عبءاً على القضية الفلسطينية بنفطها وعروشها وإماراتها، بحسب تعبيره، وتابع "نحن في مرحلة جديدة هي مرحلة انتصارات محور المقاومة بمواجهة" إسرائيل" والولايات المتحدة وعملائها".

ولفت قاسم إلى أن هدف المرحلة الحالية هو تحرير كل فلسطين، وأضاف "نريد لشعوب المنطقة أن تصنع مستقبلها من المحيط إلى الخليج الفارسي".

إلى ذلك اتّهم نائب الأمين العام لحزب الله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بابتزاز "اللاهثين للحفاظ على عروشهم"، داعياً إلى وحدة الفصائل الفلسطينية ولو بالحدّ الأدنى.

ووصف قاسم "التطبيع الذي تقوم به بعض دول الخليج الفارسي مع الكيان الصهيوني" بأنه بمثابة التخلّي عن القضية الفلسطينية، متهماً بعض الدول العربية بمحاولة إسقاط ممثلي المقاومة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.

من جهة اخرى قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أننا مع العروبة المقاومة ومع العروبة التي تعرف نصرة فلسطين والتي ترفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فهل تجرؤ الحكومة اللبنانية أو لبنان الرسمي على رفض وإدانة التطبيع مع "إسرائيل"، مؤكداً ان هذه هي العروبة وهذا هو معيار العروبة الأصلية لا المزيفة.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الإحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة ذكرى اسبوع الحاج حسن علي صالح (أبو علي)، حيث قال: أن المقاومة في موقع متقدم في نصرة ومساندة ودعم الشعب الفلسطيني ولهذا المقاومة مستهدفة، واوضح انه ما كانت الأمة لترضى بمسار المذلة والتطبيع مع" إسرائيل" فكان الرد في سوريا بقصف المواقع الإسرائيلية في الجولان المحتل لتثبت سوريا انها في الموقع المقاوم رغم كل مشاريع الإستهداف الخارجية.

هذا، واوضح الشيخ قاووق انه بعد سبع سنوات على إستهداف سوريا فإنها لاتزال في الموقع المتقدم المقاوم، وسقطت كل الرهانات على تغيير موقع ودور وهوية سوريا، مؤكداً ان القصف للمواقع الإسرائيلية في الجولان المحتل يشكل تحولاً إستراتيجياً في الصراع مع" إسرائيل" لتثبت سوريا مجدداً انها في الموقع المتقدم لنصرة فلسطين والقدس.

وحول الإنتخابات النيابية اللبنانية فقال سماحته: إنهم أرادوا إضعاف ومحاصرة واستنزاف المقاومة من خلال ضخ الأموال وسموم الفتنة والتحريض، فكانت الإنتخابات النيابية صفعة لكل خصوم وأعداء المقاومة، مؤكداً ان نتائجها شكلت خيبة مدوية تبدأ من قصور الرياض مروراً بتل أبيب وصولاً إلى البيت الأبيض، النتائج الإنتخابية أكدت مجدداً هوية لبنان وهوية عروبة المقاومة في لبنان وليست العروبة المزيفة، وان هذه النتائج قد ثبتت وكرست وعززت الضمانة السياسية لدورالمقاومة.