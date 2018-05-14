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رقم الخبر: 219822 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 19:51 الاقسام: الوسائط المتعددة  
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية

عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية

شهدت العاصمة الايرانية طهران اقامة الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة لدى اتحاد المجالس في منظمة التعاون الاسلامي لبحث التطورات الراهنة في فلسطين.
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلاميةعقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية
 
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مصدر الخبر: ارنا
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