عقد اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية شهدت العاصمة الايرانية طهران اقامة الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة لدى اتحاد المجالس في منظمة التعاون الاسلامي لبحث التطورات الراهنة في فلسطين.