أطلقت القوة الصاروخية للجيش الیمني واللجان الشعبية الاثنين، صاروخا باليستياً من طراز " بدر١ " على هدف اقتصادي في جيزان جنوبي المملكة السعودية.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية لـ "المسيرة نت"عن إطلاق صاروخ باليستي نوع" بدر 1 "محلي الصنع على خزانات توزيع أرامكو بجيزان مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت الأحد، صاروخا باليستيا من نوع "بدر1" على معسكر الدرب في جيزان.

إلى ذلك شنّت طائرات التحالف السعودي، نحو 30 غارة جوية على منطقتي المهاذر والأزقول في محافظة صعدة، بالتزامن مع قصف صاروخي مدفعي على عدد من القرى والمناطق المتفرّقة في مديرية رازح الحدودية جنوب غرب المحافظة شمال اليمن.

كما استهدفت مقاتلات التحالف السعودية بـ20 غارة جوية مديرّتَيْ حرض وميدي الحدوديّتين بمحافظة حجّة غرب البلاد.

وتتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوّات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي والتحالف من جهة أخرى في مديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز، حيث أعلنت قوات هادي والتحالف سيطرتها على مركز الوازعية بعد مواجهات عنيفة مع الجيش واللجان، في حين تستمرّ المواجهات بين قوات طارق صالح وألوية العمالقة المدعومة إماراتياً من ناحية وقوات الجيش واللجان من ناحية أخرى في منطقة البَرْح في مديرية مَقْبَنَة عند الريف الغربي للمحافظة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

إلى ذلك كثّفت طائرات التحالف السعودي من غاراتها الجوية على مناطق واسعة شرق مديرية حَيْس ومديرية التُحيْتا المجاورة لإسناد محاولات زحف قوّات هادي والتحالف برياً، بهدف التقدم باتجاه ميناء الحيمة جنوب محافظة الحُديدة الساحلية غرب اليمن.

أما في منطقة جيزان السعودية، فقد قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية عدداً من المواقع العسكرية للجيش السعودي، حيث دُمّرت جرّافة عسكرية أثناء محاولة جنود سعوديين إنشاء تحصين موقع عسكري مستحدث. كذلك استهدف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تحصينات قوات التحالف السعودي في مدينة المُوَسِّم ومنطقتَيْ الحَثيْرة والغاوية، امتداداً إلى منفذ الطِوال الحدودي، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مواقع الجيش واللجان في وادي جاره في جيزان.

وفي منطقة نجران السعودية، قُتل وجُرح عدد من الجنود السعوديين إثر انفجار آليات عسكرية كانوا على متنها، حيث دُمِّرت آليّتان عسكريّتان للجيش السعودي بلغمين أرضيين غرب منطقة السُديس، بالتزامن مع تدمير آليّة عسكرية ثالثة بلغم أرضي في صحراء الأجاشر الحدودية.

إلى ذلك قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا والقذائف عدداً من مواقع الجنود السعوديين في جبل الشبكة بنجران السعودية نفسها.

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ان العدوان على اليمن كان مقدمة لتسليم القدس.

وأشار الى ان نقل السفارة الاميركية الى القدس حدث يفضح كذبة قرارات مجلس الامن التي دمر باسمها اليمن، وفضيحة جديدة للنظامين السعودي والاماراتي اللذان يشنان عدوانا على اليمن، ويمدان يد التطبيع مع العدو الصهيوني.

وقال في تغريدات على تويتر: اليوم سيميز من يرى أن الدفاع عن "إسرائيل" هو الأهم ومن يرى أن القضية الفلسطينية هي الأهم، اليوم سيظهر السفراء والدول التي لا تحترم القانون الدولي.

وأضاف ان يوم نقل السفارة الاميركية الى القدس هو فضيحة لما يسمى بالحسم والعزم للعدوان السعودي الاماراتي السوداني الأميركي، وفضيحة القمم العربية واخرها قمة الظهران، ناهيك عن فضيحة الحفاظ على الحضن العربي وحماية المقدسات وخدمتها.

وواصل رئيس اللجنة الثورية العليا تغريداته قائلا: اليوم هو الاحتفال بذبح عروبة القدس وسرقة قدسية الأقصى قبلة المسلمين، واليوم سيعلم العالم أن معركة السعودية وحلفائها في اليمن كانت مقدمة لتسليم القدس والاحتفال بقرارات ترامب.

ويكمل رئيس الثورية مغردا : اليوم سيشهد العالم أن السعودية وحلفائها لم تقف إلى جانب المظلومية الفلسطينية.

* الأمم المتحدة: شهر نيسان/ أبريل الماضي هو الأكثر دموي لليمنيين جراء الغارات

وفي سياق آخر أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن شهر نيسان/ أبريل الماضي كان الأكثر دموي بالنسبة إلى المدنيّين في اليمن هذه السنة، مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوفهم.

وقالت المفوضة السامية رافينا شامدساني في بيان صحفي " قُتِل أكثر من 236 مدنياً وجُرِح أكثر من 238 آخرين في شهر نيسان/أبريل – ما يعادل 474 إصابة بين قتيل وجريح- أيّ ضعف عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها في شهر اذار/ مارس من هذا العام".

وأضافت "خلال الأسبوع الأوّل من شهر مايو، استمرت الخسائر الجسيمة مع سقوط 63 مدنياً وثّقها مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في اليمن، بينهم ستة قتلى و57 جريحاً ".

وأشارت شامدساني إلى أن الهجمات الأخيرة على مواقع تقع في مناطق مكتظة بالسكّان، بما في ذلك الضربات الجويّة التي استهدفت المكتب الرئاسيّ في صنعاء، تثير الشكوكَ حيال احترام مبادئ الحيطة والتمييز والتناسب التي ينصّ عليها القانون الإنسانيّ الدوليّ.

وحسب البيان فإن المعلومات التي جمعها مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان تشير إلى أنّ الغارة الأولى ضربت المكتب الرئاسيّ مباشرةً، وهو يقع في منطقة تكتظّ بالسكّان كما ضُرِب المبنى نفسه مرّة ثانية بعد مرور سبع دقائق على الضربة الأولى، ما تسبّب في وقوع المزيد من الإصابات في صفوف أوّل المسعفين الذين هرعوا إلى المكان.

ولفت البيان إلى الغارة الجوية التي نفذها التحالف واستهدفت محطّة وقود في محافظة حجّة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأضاف" بين 26 مارس 2015 و10 مايو 2018، وثّق مكتبنا سقوط 16 ألف و432 مدنياً منهم ستة آلاف و385 قتيلاً وعشرة آلاف و47 جريحاً، نتيجة الضربات الجويّة التي قام بها التحالف بقيادة السعوديّة".