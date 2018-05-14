قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الاردن مجتبي فردوسي بور ان قرار الادارة الامريكية القاضي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس المحتلة ، قرار فاشل.

واضاف فردوسي بور يوم الاثنين عشية الذكرى السبعين للنكبة خلال اجتماعه الى الاحزاب الفلسطينية في الاردن ان المسيرات التي نظمها الفلسطينيون في قطاع غزه و الضفة الغربية على مدى الاسابيع الماضية تبشر بانطلاق موجة جديدة من الانتفاضة الشعبية في مواجهة العدوان الصهيوني وحلفائه .

وفي معرض اشارته الى تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك باليوم العالمي للقدس من قبل الامام الخميني (رض) قال ان هذا الامر يؤكد اهتمام ايران البالغ لقضية فلسطين والقدس معربا عن امله بان نشهد هذا العام مشاركة واسعة في مسيرات يوم القدس العالمي لتوجيه رسالة العالم الاسلامي الى الاعداء.

من جانبه قدم ممثلو الاحزاب الفلسطينية شرحا حول تطورات القضية الفلسطينية و السيناريوهات المتاحة أمام المقاومة في الظروف الحالية التي تعيش فيها المنطقة و العالم.

كما قدموا شكرهم للجمهورية الاسلامية الايرانية لما قدمت من الدعم للشعب الفلسطيني واكدوا ان نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس يتعارض مع جميع قرارات الامم المتحدة وان هذا القرار الاميركي طاله الفشل ويفضح صورة زعماء البيبت الابيض أمام الراي العام العالمي .