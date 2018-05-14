نقل المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، عن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، أن أمام الاوروبيين فرصة 60 يوما لتقديم الضمانات اللازمة لإيران بشأن الاتفاق النووي.

واضاف: ان اللجنة عقدت اجتماعها لدراسة موضوع الاتفاق النووي ومستقبله، حيث حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية، عباس عراقجي.

ونقل نقوي حسيني عن عراقجي قوله: ان ترامب كان يعتبر الاتفاق النووي اتفاقا سيئا، بسبب النشاطات الصاروخية الايرانية وعدم التوصل الى القطاع العسكري الايراني فضلا عن الفرصة القصيرة للقيود المفروضة على ايران في الاتفاق، وجاءت مسرحية نتنياهو المثيرة للسخرية في هذا الاطار، وبما ان ترامب كان يخشى من تحمل الثمن الباهظ للانسحاب من الاتفاق، لذلك بذل سعيه ليدفع ايران الى الانسحاب، الا ان محاولته واجهت طريقا مسدودا.

وتابع نقوي حسيني نقلا عن عراقجي، ان اللجوء الى الكونغرس والاوروبيين لم تنفع ترامب، لذلك بادر الى الانسحاب، مشيرا الى ان أمام ايران 3 حلول؛ الانسحاب من الاتفاق النووي، والانسحاب من معاهدة ان.بي.تي (حظر انتشار الاسلحة النووي)، واستخدام آلية اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.. لذلك فإن وزير الخارجية الايراني طلب تشكيل اللجنة المشتركة دون حضور اميركا.

وأردف: ان عراقجي قال أن أمام الاوروبيين فرصة من 45 الى 60 يوما لتقديم الضمانات اللازمة الى ايران لضمان مصالح ايران والتعويض عن خسائر ايران بسبب انسحاب اميركا من الاتفاق.. واذا لم يقدم الاوروبيون الضمانات اللازمة، فإن كبار مسؤولي النظام سيتخذون القرار بهذا الشأن.. ومن هذا المنطلق بدأت المحادثات مع الصين وروسيا والدول الاوروبية الثلاثة بزيارة ظريف.