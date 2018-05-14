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رقم الخبر: 219813 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 19:26 الاقسام: محليات  
بروجردي: التعاون الدفاعي المشترك بين طهران وكابول .. ضروري
لدى استقباله وزير الدفاع الافغاني

بروجردي: التعاون الدفاعي المشترك بين طهران وكابول .. ضروري

اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي التعاون الدفاعي والامني المشترك بين ايران وافغانستان على صعيد مكافحة الجماعات الارهابية امر ضروري .
جاء ذلك لدى استقباله وزير الدفاع الافغاني «طارق شاه بهرامي» حيث اشار الى العلاقات العريقة والاواصر الثقافية بين شعبي البلدين وقال ان القواسم الثقافية والدينية واللغة المشتركة بين البلدين مهدت ارضية مناسبة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية ولاسيما التبادل بين الجانبين .
واعتبر بروجردي ان تواجد القوات الاجنبية في المنطقة ساهم في زعزعة الاستقرار وقال ان ايجاد ونشر الجماعات الارهابية في المنطقة مخطط اميركي وصهيوني بهدف اضعاف قدرات الامة الاسلامية .
واكد ضرورة التعاون الدفاعي والامني المشترك بين ايران وافغانستان على صعيد مكافحة الجماعات الارهابية وقال ان ايران تدعم مسيرة ارساء دعائم السلام والاستقرار في افغانستان ولن تدخر جهدا في هذا السياق .
بدوره اشاد وزير الدفاع الافغاني بدعم ايران حكومة وشعبا للشعب الافغاني طيلة سنوات الجهاد والكفاح وقال ان الشعب الافغاني لن ينسى ابدا ضيافة ودعم الجمهورية الاسلامية ابدا.
واعرب عن اسفه من دعم بعض دول المنطقة للجماعات الارهابية في المنطقة وقال ان افغانستان هي في الخندق الاول لمحاربة الجماعات الارهابية المتمثلة بطالبان والقاعدة وداعش وان اجتثاث جذور الارهاب والتطرف الخطرة يستلزم دعم جميع دول المنطقة والعالم .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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