قال المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ضياء هاشمي: إن وسائل الاعلام يجب أن تعكس صوت الشعب.

وخلال اجتماع لمدراء العلاقات العامة في المؤسسات التابعة لوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، اكد هاشمي يوم الاثنين انه يجب طرح نقاط القوة والضعف لدى الحكومة ومختلف المؤسسات انطلاقا من التلاحم الاجتماعي والقيام بالمهام الاعلاميه لما له من نتائج قيمة .

وقال ان استراتيجية انكار الحقائق لا تجدي نفعا، واضاف إننا يجب أن نتحرك نحو استقطاب مشاركة الاخرين مؤكدا ان تبيان مواقع الضعف يوفر فرصة لازالتها و استخدام ذلك كفرصة.

واكد ان نقل مطالب الشعب هي مسؤولية تقع على عاتق ارنا كونها وكالة رسمية وطنية تعمل على نقل الوقائع في اطار القيام بواجبها.