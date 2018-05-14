دافعت الحكومة الايرانية في بيان اصدرته الاثنين، عن الإتفاق النووي امام الانتقادات المحلية مؤكدة أنّ المفاوضات النووية والإتفاق الذي نجم عنها جاءا ضمن إطار الدستور الايراني وصلاحيات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف البيان بأنّ من كان عليهم الإعتذار من الشعب باتوا اليوم يستهدفون المكتسبات الوطنية، مرحّباً بجميع وجهات النظر والتوصيات ذات النوايا الحسنة في كل ما يخص الإتفاق النووي.

وتابع البيان: لقد بدأت بعض الجماعات والشخصيات خلال الايام الأخيرة بإطلاق تصريحات وإصدار بيانات عن إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي بحيث حثت الأمانة العامة لمجلس الإعلام الحكومي على الإفادة بما يلي تنويراً للرأي العام المحلي:

إنّ حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية كممثلة للشعب آلت على نفسها منذ البداية تحقيق مطالب الشعب عبر تعامل وتعاون بنّاء بينها وبين العالم وتكريس جهود متواصلة لتخليص البلد من الحظر الظالم والعمل على إلغاء القرارات الخطيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الامم المتحدة، ملتزمة في جميع ذلك بأُسس العزة والحكمة والمصلحة، وهي الأسس الثلاثة التي تقوم عليها سياسة النظام الايراني، فضلاً عن توظيف الفريق التفاوضي الايراني جُلّ مساعيه للحصول على أكبر عدد من المكاسب ومنح الطرف المقابل أقل إمتيازات ممكنة.

وأضاف البيان: كانت الاستراتيجية الرئيسية الحكومية المعلنة طيلة فترة التفاوض مع الدول الست والإتحاد الاوروبي تأمين المصالح الوطنية دون إدخال حقوق أو كفاءات أو قدرات البلد الاستراتيجية تحت طائلة التفاوض. ما أدّى الى سلب الحاقدين على ايران الذرائع الفارغة التي كانوا يتشبثون بها لإطلاق أصناف الإتهامات ضد ايران؛ الأمر الذي أدّى الى تأصيل وتثبيت حقوق الشعب الايراني التي لا يتسرب الى أحقيتها الشك وذلك بلوغاً للتطور والحضور الايراني المفعم بالعزة والكرامة في الإقتصاد العالمي.

وأكّد البيان على أنّ الإتفاق النووي من وجهة نظر المجتمع الدولي، حصيلة نادرة ومكتسب ايراني في النطاق الدبلوماسي وطريقٌ الى إستتباب الأمن والسلام الإقليمي والدولي أفشل الإجماع العالمي المضاد لايران وفضَح الصهاينة وأزال الحظر الدولي وحقق للبرنامج النووي الايراني السلمي إعترافاً رسمياً دولياً.

كما أفاد البيان الصادر عن مجلس الإعلام الحكومي الايراني بأنّ الحكومة الامريكية التي عبّأت وحشَدَت ضد ايران وألزمت دولاً على قبول الحظر ضد بلدنا أضحت اليوم وحيدة معزولة لا يرافقها سوى الكيان الصهيوني تسمع وترى المواقف العالمية الداعمة للمواقف المنطقية والعزيزة لجمهورية ايران الاسلامية.

ولفت البيان الى تصريحات الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية الذي زعم خلالها بأنّ بلده تضرّر جرّاء الإتفاق النووي وأنّ ايران بلدٌ فرَض أسوأ إتفاق على الولايات المتحدة، معتبراً الإنسحاب من الإتفاق النووي رداً على التحقير الذي جربته واشنطن في مواجهاتها مع ايران، وفي مثل هذه الحالة الخطيرة ترى الحكومة الايرانية ضرورة التحلّي بالوحدة الوطنية متسائلة في نفس الوقت عن أسباب أو مصالح جعلت البعض يستهدف مكتسبات البلاد ويحاول تدميرها رغم ما تشهده ايران من قوة دفاعية وتعزيز لمكانتها الإقليمية.

وجاء في البيان: للأسف مَن كان عليهم الإعتذار من الشعب بسبب مواقفهم الخاطئة باتوا اليوم يستهدفون المكتسبات الوطنية باستعلاء دون الردّ على سؤال حول مدى الخسائر التي لحقت بالشعب الايراني جرّاء الحظر والعقوبات المفروضة الظالمة ضده وعمَّا يتوجب علينا القيام به للوقاية من الخسائر في الوقت المناسب.

وأورد البيان: إن هؤلاء لايعترفون بأنهم عاجزون عن عرض حلول بديلة للإتفاق النووي ويعتذرون من الشعب بسبب نزعتهم المنحرفة وعرقلتهم لتقدم البلاد. إنهم عبر إتخاذ موقف ازدواجي متناقض كانوا قلقين بشأن الحضور الامريكي في الإتفاق النووي وفي نفس الوقت باتوا اليوم يشكون من الإنسحاب الأمريكي منه. لا مجال اليوم للمواقف الازدواجية المتناقضة بل الساحة باتت ساحة قرارات حازمة وأفعال تتسم بالشجاعة.

وأعرب البيان عن ترحيب حكومي لجميع وجهات النظر والتوصيات الخيّرة مؤكداً على أنّ المفاوضات النووية والإتفاق الذي نجم عنها جاءا في إطار الدستور الايراني وصلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. وشدّد البيان على إتخاذ الحكومة حالياً تدابير مناسبة هي قيد التنفيذ تتلاءم مع الظروف الجديدة بهدف التصدي المجدي للإجراءات الأمريكية المستفزة وضماناً لإنتفاع ايران من الإتفاق النووي.

وختاماً أكّد البيان على أنّ الحكومة الأمريكية التي لا تكف عن نزعتها التوسعية باتت مرة أخرى تطلق تهديدات ضد ايران ما يفرض على جميع الشخصيات والجماعات الوفية والملتزمة بالثورة الاسلامية إتباع توجيهات سماحة القائد ودعم الإنسجام والوحدة الوطنية والدفاع عن المواقف الحكومية الواردة في الشأن الدولي، لنهتف جميعاً بصوت واحد للعالم إنسجام وتوحد الشعب الايراني ودفاعه عن نفسه أمام ناكثي العهود والوقوف بوجههم.