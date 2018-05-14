أصدر الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين المنبثقة عن إتحاد البرلمانات الاسلامية الذي إنعقد في طهران الاثنين البيان الختامي التالي:

ان الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد بطهران يوم 14 مايو 2018، على شكل (مفتوح العضوية) وبمشاركة وفود من مجالس وبرلمانات كل من:

جمهورية افغانستان الاسلامية – جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية – جمهورية آذربايجان – بوركينافاسو – جمهورية تشاد – جمهورية غينيا بيساو – الجمهورية الاسلامية الايرانية – جمهورية العراق – المملكة الاردنية الهاشمية – دولة الكويت – الجمهورية اللبنانية – دولة ليبيا – جمهورية مالي – جمهورية موزامبيق – دولة فلسطين – دولة قطر – جمهورية السنغال – جمهورية الصومال – جمهورية السودان – الجمهورية العربية السورية – الجمهورية التركية – جمهورية اوغندا.

وبحضور عدد من الدبلوماسيين المعتمدين في طهران.

إذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الاسلامي والنظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وإذ يؤكد تمسكه بكافة القرارات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد، وسائر الاجتماعات الاسلامية بشأن فلسطين ومدينة القدس، طيلة العقود الماضية.

وإذ يجدد التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية ومدينة القدس للأمة الاسلامية، وتوق أبناء هذه الأمة للدفاع عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وحق العودة وفق ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وإذ يشير الى البيان الختامي الصادر عن القمة الاسلامية الإستثنائية، المنعقدة باسطنبول في 13 ديسمبر 2017 بهدف تدارس تداعيات قرار رئيس الادارة الامريكية بشأن مدينة القدس واعتباره لها عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب ونقل السفارة الامريكية إليها، مما اعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي أدانته معظم مراجع الشرعية الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

وإذ يستذكر البيان الصادر عن اجتماع الترويكا الرئاسية للاتحاد المنعقد في طهران بتاريخ 18 ديسمبر 2017 وإدانته القوية لقرار رئيس الإدارة الامريكية بشأن مدينة القدس.

وإذ يرحب بالموقف العادل والشجاع للاتحاد البرلماني الدولي المعلن من جنيف يوم 27/03/2018 والذي يرفض فيه بشكل مطلق، قرار الإدارة الامريكية بشأن القدس باعتباره قرارا لاغيا وباطلا بموجب القانون الدولي، ويؤكد على أن الاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها (اسرائيل) لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس، غير قانونية وليست لها أية شرعية، كما أدان الاتحاد الدولي، إعلان الادارة الامريكية عن نقل سفارتها الى القدس بحلول منتصف مايو (2018) بالتزامن مع ذكرى النكبة (15 مايو 1948)، مؤكداً دعم الاتحاد الدولي لحق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واستعادة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة، وإذ يشيد ببيان الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبيانات التي دعمت المظاهرات السلمية (مسيرات العودة) في الشريط الحدودي لقطاع غزة وأعلنت معارضتها لقرار الرئيس الامريكي.

وبعد مناقشات مستفيضة للوضع الراهن في فلسطين، في ظل الظروف الاقليمية والدولية المحيطة به، أثرتها مداخلات قيمة من المشاركين، قرر الاجتماع إعلان مايلي:

1 – التأكيد من جديد على ان قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل اولى أولويات الأمة الاسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها، وأن الدفاع عنها والانتصار لها يعتبر إلتزاما ايمانيا لكل مسلمي العالم، حتى تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في وطنه، وعلى رأسها عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين بعاصمتها مدينة القدس.

2 – دعوة البلدان الاسلامية الى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الاسلامية لمواجهة الهجمة الشرسة التي يشنها أعداء الأمة الاسلامية، ممثلين بالكيان الصهيوني وحماته الطامعين، الذين يراهنون على الوضع الاقليمي الراهن واستغلاله لاشعال نار الفتنة والاضطراب لصرف انتباه دول المنطقة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا تلك المتعلقة بمدينة القدس. وتأكيد ضرورة حشد كافة امكانات العالم الاسلامي من أجل ايصال الشعب الفلسطيني الى حقوقه المشروعة، ودعوة جميع الشعوب المحبة للحرية الى استخدام كافة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني.

3 – رفض كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، والحيلولة دون استغلاله للظروف المضطربة التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط في الوقت الراهن وكذلك من اجل تفويت فرصة الصيد في المياه العكرة على هذا العدو المتغطرس.

4 – دعم المقاومة ضد الكيان الصهيوني بكافة اشكالها، خاصة مقاومة الشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الصهيوني، باعتباره حقا مشروعا حتى تتحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

5 – تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة، حتى يتحقق الحلم الفلسطيني بالعودة الى أرض الآباء والاجداد، وتوجيه الإدانة القوية للإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد سكان غزة المشاركين في مسيرات العودة، والمطالبة باجراء تحقيقات دولية محايدة وفورية لتقصي الحقائق فيما وقع من جرائم قتل وجرح ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل، على أن يتبنى مجلس الامن الدولي هذه التحقيقات والقيام بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم على أساس القوانين الدولية.

6 – تأكيد الرفض المطلق لقرار رئيس الإدارة الامريكية بشأن القدس، الصادر في 6 ديسمبر 2017، ورفض كل ما ينجم عنه من تبعات من بينها نقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية الى القدس، الإجراء الذي تدحضه القوانين والاعراف الدولية وقرارات الامم المتحدة وتعتبره اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعملا استفزازيا يدفع بالمنطقة الى مزيد من العنف والفوضى.

7 – تحميل الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية الكاملة عن تبعات خطواتها غير القانونية ووقوفها غير الشرعي الى جانب السلطة القائمة بالاحتلال وتوفير موجبات الإفلات من العقاب لها، جراء ما ترتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ومطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإتخاذ التدابير العملية والوفاء بالتزامهاتها في منع هذه الاجراءات الباطلة.

8 – دعوة جميع دول العالم الى الامتناع عن دعم قرار الولايات المتحدة الامريكية بشأن القدس والى الالتزام بقرارت مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تحظر نقل البعثات الدبلوماسية الى القدس وتعتبره نقضا للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

9 – إدانة موقف الولايات المتحدة الامريكية المعارض لاعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي يدين جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي قطاع غزة المشاركين في مسيرات العودة، باعتباره مشاركة أمريكية في العدوان على الشعب الفلسطيني، وحافزا للكيان الصهيوني على الاستمرار في ممارسة جرائمه.

10 – مطالبة الفصائل الفلسطينية قاطبة بالإسراع في تحقيق المصالحة فيما بينها، تعزيزا للوحدة الوطنية التي من شأنها تقوية جهود الأمة الاسلامية في مواجهة الظروف الاقليمية والدولية المحدقة بالقضية الفلسطينية في الوقت الراهن.

11 – دعوة المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني، قوة الاحتلال، لإنهاء الحصار الجوي والبحري والبري غير القانوني المفروض على قطاع غزة كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفتح المعابر الحدودية وضمان الحركة الحرة للناس والمواد والبضائع من والى قطاع غزة وبقية الاراضي الفلسطينية.

12 – تكليف الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا البيان، واعلام الاتحاد البرلماني الدولي، والامم المتحدة، وكافة المنظمات الإقليمية بنصّه.

13 – تقديم الشكر والعرفان للجمهورية الاسلامية الايرانية، قيادة وشعبا وبرلمانا على مبادرتهم الكريمة لاستضافة هذا الاجتماع الهام وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

14 – إدانة الانسحاب الامريكي من الإتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة (5+1)، باعتباره مثالا بارزا لنقض العهد وعدم الاكتراث بالقوانين والاعراف الدولية كافة.

طهران، 14 مايو 2018