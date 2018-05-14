قال رئيس الوزراء الأرميني الجديد "نيكول باشينيان" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، إنه يرغب في تطوير العلاقات أكثر مع روسيا في المجال العسكري وإن لا أحد يشكك في أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وكان لقاء باشينيان وبوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود أول لقاء بين الرجلين.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني أنه على ثقة بأن العلاقات الروسية – الأرمنية قديمة وراسخة، وأن هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية بين البلدين يجب إنجازها، مشيرا إلى عدم وجود خلافات سياسية بين البلدين تحول دون ذلك.

كما أشار باشينيان إلى أن الاحتجاجات الأخيرة التي أوصلته إلى دفة الحكم في البلاد لن تؤثر على استراتيجية السياسة الخارجية ليريفان لأنها لم تكن مرتبطة بالخارج أو بالسياسة الخارجية وإنما برزت لحل مشاكل داخلية بحتة.

وانتخب برلمان أرمينيا باشينيان رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد انتفاضة سلمية مدفوعة بأسابيع من الاحتجاجات في الشوارع.

وولد دافيد تونويان في كازاخستان عام 1967. وعمل منذ عام 1994 في وزارة الدفاع الأرمنية، كما شغل منصب مندوب أرمينيا لدى الناتو، وترأس أقسام التعاون العسكري الدولي والبرامج الدفاعية والسياسات الدفاعية في وزارة الدفاع. وفي الفترة 2010 – 2017 ، شغل منصب النائب الأول لوزير الدفاع الأرمني، ومنذ عام 2017 تولى منصب وزير الطوارئ.

ويأتي ذلك بعد تعيين قائدين جديدين للشرطة وجهاز الأمن الوطني في أرمينيا بمقترح من رئيس الوزراء الجديد نيكول باشينيان.